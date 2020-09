F1 Le Français s'est imposé devant Carlos Sainz et Lance Stroll

Champion, frérot ! — JENNIFER LORENZINI / POOL / AFP

Historique ! Vingt-quatre ans après la dernière victoire française en Formule 1 (celle d’Olivier Panis au GP de Monaco en 1996), Pierre Gasly vient de réaliser un exploit en s’imposant lors du Grand Prix​ d’Italie à Monza, devant l’Espagnol Carlos Sainz Jr. (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point).

Gasly (Alpha Tauri), 24 ans, s’est imposé à l’issue d’une course complètement folle, marquée notamment par une interruption après l’accident dont a été victime Charles Leclerc et un podium inédit dans l’histoire de la discipline. « C’est incroyable. Je ne suis pas sûr de réaliser. C’était une course complètement folle », a déclaré le Français après sa victoire.

Gasly succède donc à Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix de Monaco en mai 1996. Les Mercedes, qui partaient largement favorites, ont terminé quatrième avec Valtteri Bottas et septième avec Lewis Hamilton, ce dernier ayant écopé d’une pénalité pour avoir emprunté la voie des stands alors qu’elle était fermée.