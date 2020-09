Kiki Mladenovic a été éliminée de l'US Open — Frank Franklin II/AP/SIPA

Kristina Mladenovic n’ira pas plus loin à l’US Open. Elle était pourtant très bien embarquée dans son deuxième tour contre Gracheva – elle a mené 6-1, 5-1 - avant de s’effondrer et s’incliner en trois manches contre la Russe (6-1, 6-7, 0-6). Mais plus que l’élimination, c’est la bulle hyper stricte dans laquelle ont été placés les Français en contact avec Benoît Paire​, positif au coronavirus un peu plus tôt dans la quinzaine.

TENNIS: Mladenovic craque complètement pic.twitter.com/OZf5PinSXh — Page 103 du télétexte 🇨🇭 (@teletext_ch_fr) September 3, 2020

« C’est un cauchemar ce qu’on vit là. Je n’ai qu’une seule envie, c’est de retrouver ma liberté. Je voudrais tellement dire plein de choses sur ce qui se passe ici, c’est absolument abominable comment ils nous traitent, mais je n’ai pas envie que ce soit une excuse à ma défaite. »