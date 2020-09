Elle n’avait encore jamais battu de joueuse du Top 10 en Grand Chelem. La Française Caroline Garcia a créé une énorme surprise à l’US Open, mercredi, en sortant dès le 2e tour la tête de série n°1 Karolina Pliskova en deux petits sets 6-1, 7-6 (7/2).

WHAT A WIN!



Caroline Garcia pulls off the biggest upset of this year's #USOpen pic.twitter.com/4boTUcCq5R