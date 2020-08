Les chaussures de football de Neymar, à Lisbonne lors de la finale de la Ligue des champions le 23 août 2020. — Michael Regan - UEFA/SIPA

C’est une histoire de 15 ans qui se termine. Le footballeur Neymar et l’équipementier Nike ont mis fin à leur partenariat. « Je confirme que Neymar n’est plus un sportif Nike », a déclaré samedi Josh Benedek, un porte-parole du groupe, sans fournir de détails.

Un désaccord sur la rémunération

L’équipementier avait signé le joueur alors qu’il n’avait que 13 ans et n’était pas encore apparu en équipe professionnelle au sein de Santos, le mythique club de Pelé, dans l’Etat de Sao Paulo. Les vidéos des dribbles du préadolescent étaient cependant déjà célèbres sur Internet. Le site d’informations brésilien UOL a avancé que Neymar et Nike avaient échoué à trouver un accord sur le montant de rémunération du joueur pour le renouvellement de son contrat. Les négociations entre ses agents et l’équipementier sont entrées dans une impasse il y a déjà plusieurs mois, selon UOL.

Des médias affirment que l’attaquant de l’équipe du Brésil et du Paris Saint-Germain, âgé de 28 ans, serait en pourparlers avec Puma, rival allemand de Nike. Puma n’a pour le moment pas souhaité répondre aux sollicitations des journalistes.

Des revenus annuels à 95,5 millions de dollars

Le magazine Forbes, qui classe Neymar au septième rang des célébrités les mieux payées au monde, estime ses revenus pour cette année à 95,5 millions de dollars, y compris les contrats de sponsoring.