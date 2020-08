Klopp et Messi — Manu Fernandez/AP/SIPA

Oui, il y a des gens sur cette planète qui pensent que Lionel Messi ne serait pas un bon renfort pour leur équipe (ne riez pas, on en a vu un paquet sur les réseaux). Mais non, Jurgen Klopp n’est pas de ces gens. L’entraîneur allemand de Liverpool s’est dit évidemment intéressé par la perspective de coacher l’Argentin, qu’on annonce proche de Manchester City​. « Intéressé ? Qui ne voudrait pas de Messi dans son équipe ? », s’est interrogé le coach allemand en conférence de presse avant le Community Shield samedi, à Wembley, contre Arsenal. Et de refroidir aussitôt tout le monde : « Mais aucune chance que ça arrive. Les chiffres ne sont pas du tout dans nos capacités. Mais, c’est un bon joueur, honnêtement… », a-t-il ajouté dans un sourire.

Messi en Angleterre ? Klopp aimerait bien voir ça

Manchester City, grand rival de Liverpool ces dernières saisons, est en pole position pour accueillir l’Argentin s’il quitte les Blaugranas, en raison de ses liens avec Pep Guardiola. Une perspective qui inquiète un peu Klopp. « Cela aiderait évidemment Man City et les battre deviendrait plus dur », a-t-il reconnu.

« Ce serait aussi super pour la Premier League, mais je ne suis pas certain qu’elle ait vraiment besoin de son renfort », a-t-il complété, toujours en souriant. « Il n’a jamais joué dans un autre championnat. Le football est différent, ici. J’aimerais bien voir ça, mais je ne suis pas sûr que ça arrivera », a encore poursuivi Klopp.