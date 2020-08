Antoine Griezmann a reçu le soutien du nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman, qui compte sur lui pour tourner la page Lionel Messi. — Rafael Marchante/AP/SIPA

La tâche s’annonce rude, mais au moins il aura toute la place pour s’y atteler. Antoine Griezmann s’est vu notifier par le nouvel entraîneur Ronaldo Koeman qu’il sera un maillon central dans la reconstruction du Barça, raconte L'Equipe du jour. Alors que le coach néerlandais a commencé le grand ménage, en indiquant la porte de sortie à Suarez, Rakitic et Vidal, et que l’emblème Lionel Messi a donc demandé à partir, l’attaquant de l’équipe de France a lui été rassuré sur son rôle « sur et en dehors du terrain », écrit le quotidien sportif.

Des discussions entre l'entourage de Lionel Messi et le PSG? via @20minutesSport https://t.co/mwbZ3poNSu — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 27, 2020

Après une première saison très difficile en Catalogne (35 matchs mais très peu en entier, 9 buts), Grizou voulait connaître les plans de Koeman le concernant. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas l’a pleinement rassuré, et même plus que ça. Il lui a assuré qu’il comptait sur lui sur le terrain dans un rôle axial, en soutien d’un avant-centre, comme chez les Bleus et pendant ses années à l’Atlético Madrid.

Ce sera aussi le cas dans le vestiaire, où Koeman le voit comme un moteur, un leader, s’inspirant ainsi de la manière dont Diego Simeone avait fait confiance au Français. Preuve de sa bonne foi, celui qui a été un grand défenseur du club de 1989 à 1995 a accepté la requête de Griezmann, qui veut récupérer le numéro 7 de Philippe Coutinho. A Griezmann de jouer, maintenant.