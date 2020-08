La pilote Line Vieillard à l'entraînement. — Capture d'écran Brut

« Dans ma tête, je suis une pilote et pas une fille. Et les garçons, ce ne sont pas non plus des garçons, ce sont des pilotes. » À 10 ans, elle a enfourché une moto pour la première fois : une passion était née. Aujourd’hui âgée de 19 ans, Line Vieillard est l’une des rares femmes pilotes à concourir dans les Grands Prix moto.

Elle a intégré la FT Racing Academy, et malgré – déjà – plusieurs blessures, elle n’a jamais imaginé faire autre chose. Brut, partenaire de 20 Minutes, l’a rencontrée. Découvrez son portrait en vidéo :