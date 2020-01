André Villas-Boas — Daniel Cole/AP/SIPA

Pour avoir participé au Dakar en 2018 et été contraint à l’abandon dès la quatrième étape, André Villas-Boas connaît la dureté de cette course. Paulo Gonçalves, pilote moto mort sur les routes ensablées dimanche, le lui avait fait savoir, un brin plaisantin, en le croisant avant le départ à Lima, il y a deux ans. AVB raconte, dans un post sur les réseaux. « Alors monsieur l’entraîneur, que fais-tu ici ? Fais attention, c’est pas du football. Bonne chance ! »

Et de se lancer dans un long hommage à son compatriote. « Ce n’était pas du football, non. C’était ton épreuve, ton aventure, le territoire que tu as toujours maîtrisé avec acharnement, sagesse et courage. Où tu as gagné des étapes, où tu es tombé, où tu t’es relevé, où tu as sué, pleuré et souffert. Dans la même épreuve, tu as montré au monde ce que c’est que d’être solidaire, persévérant, amical, déterminé et rapide. Chacun reconnaît en toi ta noblesse d’esprit. Tu manqueras à tout le monde. »

Paulo Gonçalves avait terminé deuxième de l’édition 2015 et remporté trois étapes sur le Dakar tout au long de sa carrière.