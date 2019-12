André Villas-Boas, tentant désespérément de siffler la fin du classico au bout de 30 minutes de jeu — JOHN SPENCER/SIPA

Sors de ce corps Rudi Garcia. Le temps d’une citation pas bien méchante, André Villas-Boas a brièvement rappelé le Rudi Garcia de la grande époque, celui qui horripilait les supporters marseillais à coups de déclarations lumineuses dans le style « Si on avait marqué en premier, on n’aurait pas couru après le score ».

Questionné sur la possibilité de rivaliser avec le PSG ou quelque chose de ce goût-là, l'entraîneur portugais de l'OM a enfoncé une véranda grande ouverte sans prévenir : « Paris a autant de défaites que nous et on serait à égalité avec des victoires à la place de nos nuls ». MAIS OUAIS ANDRE. On n’y avait pas pensé.

Mais tu veux dire quoi au juste par là ? « Le PSG est au-dessus, même si ça ne va pas plaire à certains, et c’est une équipe qui va améliorer ses performances. La première place n’est pas notre objectif. Pour nous, c’est le podium. Les choses se passent bien, mais il faut faire attention car Lille et Rennes sont en forme et font un peu peur ». Une bataille à trois pour la place qualificative en C1, voilà qui est plus dans les cordes marseillaises, en effet.