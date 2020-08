Selevasio Tolofua, Alban Placines et Antoine Dupont avec le maillot domicile du Stade Toulousain 2020-2021. — Twitter / Stade Toulousain

1986… Cette année-là, Daniel Balavoine, Coluche et Thierry Le Luron disparaissent. Tchernobyl et la navette Challenger explosent. Top Gun et Jean de Florette cartonnent au cinéma. Côté rugby, le Stade Toulousain conserve son titre de champion de France au terme d’une finale ennuyeuse contre Agen (16-6), mais avec un maillot à rayures mythique sur le dos.

Découvrez notre #MaillotHome pour la saison 2020-21 !



Inspiré du maillot de 1985-86, son design reprend et modernise les rayures historiques de l'illustre Stade Toulousain



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 25, 2020

Lors de la saison 1985-86, nos Stadistes remportaient leur 9ème titre de Champion de France face au SU Agen.

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 23, 2020

Trente-quatre ans et 16 Boucliers de Brennus plus tard, le club ressuscite cette tunique pour la saison 2020-2021, qui doit débuter le 6 septembre à Clermont, si le Covid-19 le veut bien. Le style a été remis au goût du jour, Nike a remplacé Adidas et Thomas Ramos, Cheslin Kolbe et Cyril Baille ont succédé à Serge Gabernet, Guy Novès et Serge Laïrle.

Ce maillot officiel « home », qui sera donc porté à Ernest-Wallon, est disponible pour la coquette somme de 140 euros (90 euros pour le modèle « replica »). Reste à savoir désormais quelles seront les autres tenues du Stade cette saison, et si Toulouse osera le vert, comme son rival clermontois.