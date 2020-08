Le Stade Toulousain a annoncé ce lundi une nouvelle recrue : le deuxième ligne Thibaud Flament rejoindra Ernest-Wallon pour trois ans fin octobre, au terme de l’actuelle saison de championnat d’Angleterre qu’il dispute avec les Wasps.

« Rejoindre ce club mythique a une saveur d’autant plus particulière qu’après avoir goûté au rugby argentin et anglais, ça sera la première fois de ma vie que j’évoluerai dans un club français », indique le jeune Français de 23 ans, présenté comme athlétique, mobile et aérien, sur le site du Stade.

Né à Paris, Flament a grandi en Belgique où il a découvert son sport, avant de le pratiquer en Angleterre puis en Argentine. De retour Outre-Manche, le solide « Frenchy » (2,03 m, 110 kg) a vraiment explosé voici un an chez les Wasps de Coventry, qui sont allés le dénicher à proximité, à l’université de Loughborough.

Cet automne, Flament reviendra donc en France, un pays qu’il a quitté dès l’âge de trois ans. D’ici là, il devra terminer le Championship, dont la saison 2019-2020, en pause à cause du Covid-19, a repris ce week-end.

🐝 Wasps can today confirm that @Thibaud_Flament will be leaving the Club at the end of the current season.



👏 Thank you for your contribution to Wasps Rugby. We wish you all the best for your future career #OnceAWasp https://t.co/xPmL28E5zD