RUGBY Selon l'Equipe, plus de 20 joueurs ont été testés positifs à trois semaines de la reprise

Les joueurs du Stade Français à l'arrêt après une épidémie de cas positifs. — FRANCK FIFE / AFP

Le Stade Français a décidé, devant une situation sanitaire au sein du club qui s’est « dégradée », de stopper immédiatement tout entraînement et de placer l’ensemble des joueurs et personnels sportifs à l’isolement, a annoncé le club du Top 14 dans un communiqué lundi soir.

📃 Communiqué officiel



« Suite aux tests Covid-19 réalisés ce lundi 10 aout, il ressort que la situation sanitaire du Stade Français Paris s’est dégradée malgré le respect des mesures sanitaires en vigueur et des consignes de l’ARS. » 👇#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) August 10, 2020

Que s’est-il passé au stade de Nice ?

Le club ne précise pas le nombre de ses membres – joueurs et encadrement – contaminés, le quotidien L'Equipe évoquant 25 cas positifs au Covid-19. « Suite aux tests Covid-19 réalisés ce lundi 10 août, il ressort que la situation sanitaire du Stade Français Paris s’est dégradée malgré le respect des mesures sanitaires en vigueur et des consignes de l’ARS » (Agence régionale de Santé), écrit le club dans son communiqué.

« Afin de prévenir tout risque supplémentaire de contagion, en concertation avec les autorités et la LNR, la décision de stopper immédiatement tous les entraînements a été prise », poursuit le texte. « L’ensemble des joueurs et personnels sportifs sont désormais placés à l’isolement, a minima jusqu’au 17 août, et restent sous contrôle médical du club. De nouveaux tests seront pratiqués lundi 17 août », précise-t-il.

Merci pour les messages de soutien. Gros coup dur dans notre préparation, mais le plus important est que tout le monde retrouve la santé. À très vite j’espère — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) August 11, 2020

Pas d’entraînement complet avec début septembre ?

Plusieurs joueurs du Stade Français avaient été testés positifs au Covid-19 à leur retour d’un stage à Nice, avait indiqué le club mercredi dernier. Si le protocole actuel est conservé, les joueurs seront obligés de reprendre à la phase 2 du protocole, à savoir deux semaines pat petits groupes et sans contact. Ce qui ne laisserait que 3 jours pour préparer la réception de Bordeaux-Bègles, le 4 septembre, première journée du championnat 2020-2021.