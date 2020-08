Le défenseur international belge Vincent Kompany (34 ans) a mis lundi un terme à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur d’Anderlecht en remplacement de Franky Vercauteren, a annoncé le club dans un communiqué.

Formé dans le club bruxellois, le plus titré de Belgique, Kompany y était revenu en provenance de Manchester City en 2019 avec la double casquette de joueur et manager. Vercauteren était de son côté l’entraîneur principal du RSC Anderlecht depuis octobre.

We don’t believe the hype, we don’t believe the drama. We believe in the process. We continuously produce good football, with a very (!) young but talented squad. However, no results, so no excuses. Now there’s nothing else to do but work even harder. #InYouthWeTrust pic.twitter.com/etSiqJeJVf