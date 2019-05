Vincent Kompany — Dave Shopland/BPI/REX/SIPA

Voilà qui est assez inhabituel : le défenseur central belge Vincent Kompany a fait ses adieux à Manchester City après la victoire en finale de FA Cup, samedi. Il retourne à Anderlecht en tant qu'entraîneur-joueur. Information officialisée par Kompany lui-même et le club de Bruxelles.

Open brief Vincent Kompany: "De volgende 3 seizoenen word ik speler-manager bij #RSCA"



Lettre ouverte de Vincent Kompany: "Je prendrai le rôle de joueur-manager du RSCA pour 3 saisons" #Theprinceisback #COYM https://t.co/2EhGCGTAbu — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 19, 2019

« Cela peut vous surprendre. C’est la décision la plus passionnée et la plus rationnelle que j’ai jamais prise », a commenté le défenseur dans une lettre publiée sur les réseaux. Il avait auparavant pris soin de remercier Manchester City pour les années passées en Angleterre​. « C’est un cliché, mais c’est aussi vrai : sans mes coéquipiers, je ne serais jamais arrivé là où je suis. Nous avons mené de nombreuses batailles ensemble, côte à côte, dans les bons moments comme dans les mauvais. Alors à vous tous, depuis l’équipe 2008-2009 jusqu’aux vainqueurs du triplé domestique de cette année : je vous suis redevable, les gars. »