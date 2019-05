Manchester City est bien dans le collimateur de l'UEFA pour violation des principes du fair-play financier. Trois jours après les révélations du New York Times, l'instance européenne a confirmé qu'une enquête était bien en cours pour déterminer si le champion d'Angleterre devait être exlu à plus ou moins long terme de la Coupe d'Europe.

#News via #NYTimes "UEFA Investigators Set to Seek Manchester City’s Ban From Champions League" by TARIQ PANJA https://t.co/De6pizNjML pic.twitter.com/f0OrQxdoUh

«L'enquêteur en chef de l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA (ICFC), après avoir consulté les autres membres de la chambre d'enquête indépendante de l'ICFC, a décidé de renvoyer Manchester City devant la chambre arbitrale de l'ICFC après la conclusion de son enquête», a fait savoir l'UEFA dans un communiqué, avant de préciser qu'elle ne ferait «pas d'autres commentaires sur la question jusqu'à ce qu'une décision soit annoncée par la chambre juridictionnelle du CFCB.»

Official Club Statement:



“Manchester City is entirely confident of a positive outcome when the matter is considered by an independent judicial body...”#MCFC https://t.co/ZEX3pkP0Sa pic.twitter.com/ldXJU56GaH