Sergio Perez a été testé positif au Covid-19. — POOL / AFP

La Formule 1 s’est retrouvée confrontée jeudi à son premier cas de pilote positif au coronavirus alors que doit se disputer dimanche le quatrième Grand Prix de la saison à Silverstone en Grande-Bretagne.

Le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) a été testé positif jeudi et ne pourra donc participer ni aux essais vendredi, ni aux qualifications samedi, ni à la course dimanche. Sa participation à l’autre course prévue à Silverstone le 9 août est aussi désormais impossible.

Le GP de Silverstone maintenu

Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu même si Racing Point a indiqué qu’elle avait l’intention de faire courir deux voitures ce week-end, l’autre étant confiée au Canadien Lance Stroll.

Le premier Grand Prix de l’année prévu en Australie début mars avait été annulé car des Covid-19 avaient été détectés parmi des membres de plusieurs équipes mais c’est la première fois qu’un pilote est touché.

Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause la tenue du Grand Prix de Grande-Bretagne, les responsables de la F1 ayant mis en place un protocole très strict de séparation entre les équipes.