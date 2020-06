Didier Quillot, directeur général exécutif de la LFP, à la sortie du Conseil d'Etat le 4 juin 2020. — FRANCK FIFE / AFP

Quel visage aura la Ligue 1 la saison prochaine ? C’est le grand flou, après l’ordonnance rendue mardi soir par le Conseil d'Etat. Le juge des référés a suspendu les relégations d’Amiens et de Toulouse, actées par la LFP fin avril au moment d’établir le classement final pour cette saison.

Si les deux clubs se sont évidemment réjouis de cette décision, il est encore trop tôt pour dire qu’ils évolueront bien dans l’élite la saison prochaine. « On va appliquer l’instruction du juge et réexaminer la question dans les prochains jours », a déclaré mardi le directeur général exécutif de la Ligue, Didier Quillot.

« Cela ne veut pas dire forcément qu’on va jouer à 22 »

En tout cas, « la montée de Lens et de Lorient​ n’est pas remise en cause par cette ordonnance », a-t-il précisé. Les deux premiers du championnat de Ligue 2 et les supporters commençaient en effet à se poser des questions, car si la LFP veut à tout prix une Ligue 1 à 20 équipes et qu’Amiens et Toulouse ne descendent pas, il va bien falloir trouver des solutions.

Comment va-t-on procéder, alors ? Il va encore falloir attendre un peu pour avoir la réponse. « Le Conseil d’administration a considéré que la L1 se joue à maximum 20 clubs. C’est aussi le cas de la convention entre la LFP et la FFF, et ce depuis 40 ans. Mais on va réinterroger à nouveau le Conseil d’administration, a dit Quillot. Nous avions décidé de jouer à 20. On nous demande de réexaminer cette décision, on va la réexaminer, mais cela ne veut pas dire forcément qu’on va jouer à 22. »