FOOT Et si on allait vers une Ligue 1 à 22 ?

Le TFC va bientôt battre pavillon américain. — Frédéric Scheiber / Sipa

Le Conseil d'Etat a tranché, et il pourrait changer l'avenir de la Ligue 1. Invité à la demande de l'Olympique Lyonnais, d'Amiens et de Toulouse à trancher sur la fin de saison décidée par la LFP, le juge des référés a choisi de couper la poire en deux. Oui, il était recevable de mettre un terme à la saison de Ligue 1, mais non, la LFP ne pouvait pas décider comme telle la relegation d'Amiens et Toulouse, respectivement 19e et 20e de Ligue 1 selon le classement final élaboré début mai.

« Le juge des référés estime qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision (la fin du championnat) qui pesait les avantages et les inconvénients d'un arrêt immédiat du championnat, alors qu'une très grande incertitude affectait l'hypothèse d'un possible redémarrage des compétitions en temps utile », explique d'emblée le communiqué envoyé par l'instance, retoquant ainsi de facto la demande de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, de reprendre la compétition et de finir la saison 2019/2020. De même, le Conseil d'Etat « valide les modalités définies par la Ligue » pour effectuer son classement final, qui ne bougera donc plus.

Une Ligue 1 à 22 avant le 30 juin ?

En revanche, le juge des référés a décidé de suspendre les relegations d'Amiens et Toulouse, assurant « que le conseil d'administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l'actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu'une nouvelle convention devra être signée. »

En conséquence, « le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l'ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d'en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin. » En clair ? Voir la faisabilité d'une Ligue à 22 pour la saison prochaine. C'est désormais le seul obstacle qui sépare Amiens et Toulouse d'une relegation miraculeuse.

« Le club est le plus heureux du monde, a réagi aux bord des larmes Luigi Mulazzi, vice-président d’Amiens. Je suis fier qu’on ait cette justice en France. Ce jugement est quelque chose de normal et plein de bon sens. Après un tel jugement, je ne vois pas comment la LFP pourrait encore plus s’enfoncer et refuser une L1 à 22. C’est impossible que la LFP aille au-delà d’un jugement de la justice française. Elle (la ligue) peut attaquer sur le fond mais ça ne change rien car c’est exécutoire. Si ça va très vite, le fond peut être discuté d’ici un, deux ou trois mois. A l’heure d’aujourd’hui, nous sommes en Ligue 1. Il n’y a plus aucun doute là-dessus. On avait attaqué en trouvant anormal qu’on soit relégués au bout de 28 matchs. Essayer de faire disparaître des clubs alors que le championnat n’était pas terminé, c’était injuste. On a été victimes de ça et ça a été réparé. On ne transige pas avec l’injustice, on la répare. Chapeau bas au conseil d’Etat. »

De son côté, via un communiqué, le TFC assure être « maintenu donc maintenu en Ligue 1 pour la saison 2020 - 2021 ». Ce qui n'est techniquement pas encore assuré. En cas d'impossibilité d'organiser une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine, en raison par exemple de la reprise plus tardive que d'habitude du championnat en août et de la présence d'un Euro en fin de saison, la LFP pourrait de nouveau décider de repasser à 20 clubs. Et relancer le feuilleton judiciaire. « Nous nous tenons à la disposition des instances dirigeantes du football français pour les accompagner dans la détermination des modalités d’organisation de ce championnat, dans le respect du cadre découlant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat », prévient en conclusion le communiqué du club toulousain.