Jean-Michel Aulas à la sortie du Conseil d'Etat, à Paris, le 4 juin 2020. — FRANCK FIFE / AFP

Jeudi, au moment de conclure l’audience de l’OL, Amiens et Toulouse devant le Conseil d’État, le juge en charge du dossier Bertrand Dacosta avait demandé qu’on lui remette, entre autres choses, des éclaircissements au sujet de la date du 3 août. Supposée être la limite fixée par l’UEFA pour terminer le championnat, elle avait été au cœur des débats à plusieurs reprises, Jean-Michel Aulas martelant qu’elle n’avait en réalité rien d’une obligation et donc que le gouvernement et la LFP s’étaient trompés en se basant dessus pour mettre un terme à la Ligue 1.

Pas si évident, en fait, selon les éclaircissements apportés par l’UEFA ce week-end. Dans un courrier envoyé à l’OL, le président de l’instance Alexandre Ceferin explique que si cette date « ne sera officiellement confirmée [que] lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin », il demande bel et bien « à toutes les associations nationales de respecter ce délai ».

La fin de la saison de Ligue 1 entre les mains du Conseil d’Etat via @20minutesSport https://t.co/LkVFGYn442 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 4, 2020

Un petit coup dur pour le boss lyonnais, qui ne s’est toutefois pas donné tant de mal pour s’avouer vaincu à la moindre contrariété. Plein de ressources, comme à son habitude, il a revu ses plans. Ou plutôt, mis à jour une idée déjà émise fin avril. « On reprend une proposition de reprise du championnat sous une forme play-offs – play-downs, qui se termineraient le 2 août, a expliqué son avocat Gilles Le Chatelier sur RMC. Elle est compatible avec le calendrier de l’UEFA. »

Suffisant pour que le Conseil d’État, qui a également entre les mains les arguments d’Amiens et Toulouse concernant l’iniquité du classement au quotient établi par la Ligue, se prononce pour une reprise ? Le suspense ne va plus durer longtemps. Le juge des référés doit rendre son ordonnance lundi ou mardi.