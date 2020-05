La Ligue 1 avait-elle jusqu’au 3 août pour boucler la saison 2019-20 ? Selon un courrier envoyé par le patron de l'UEFA​, Aleksander Ceferin, à Jean-Michel Aulas que s’est procuré Le Parisien, non. Le championnat aurait bien pu s’étendre au-delà de la prétendue date butoir par les instances françaises. Ceferin avait déjà balayé l’idée d’une date limite le mois dernier.

« Quant à savoir si l’UEFA a effectivement donné à ses associations membres un délai au 3 août pour terminer leurs championnats nationaux, la clarification suivante devrait répondre à votre question, écrit le patron de l’UEFA. Les dates du 20 juillet et du 3 août ont été mentionnées dans les présentations faites lors des réunions avec secrétaires et présidents des 55 associations membres de l’UEFA le 21 avril. […] Cependant, nous avons toujours mentionné lors de ces réunions que ces dates ne sont que des recommandations, formulées à titre provisoire et non pas officiel. »