FOOTBALL La ministre des Sports s’est payé le président de l’Olympique lyonnais et ses nombreuses propositions de reprise de la Ligue 1

La ministre des Sports Roxana Maracineanu à l'Insep avec le directeur des équipes de France de judo Stéphane Traineau, le 18 mai 2002. — AFP

En l’absence de matchs de Ligue 1, on peut toujours se consoler avec les joutes verbales de ses acteurs. Le principal, Jean-Michel Aulas, bien évidemment. Vendredi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu l’a invité dans une interview à L'Alsace « à faire un film » de tous les scénarios de reprise du championnat qu’il a pu proposer.

Le président de l'Olympique lyonnais​, farouche partisan d’une reprise de la Ligue 1, lui a répondu sur Twitter.

@OL @RoxaMaracineanu @DanielRiolo Mme la ministre les scénarii existent depuis le 26 04 !ns avons reformulé ce soir la demande à la LFP pour qu’1 Assemblée Gnle prenne position sur le format suggèré par l’UEFA y compris en Août ns comptons sur vous et ce n’est pas de la fiction! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 29, 2020

Coronavirus : Roxana Maracineanu invite Jean-Michel Aulas à « faire un film » - Foot - coronavirus ⁦@OL⁩ ⁦@CornillacOff⁩ ⁦@__JeremyLopez__⁩ Mme la ministre est ce très raisonnable ? S’il n’y a pas eu de pression pourquoi ne pas terminer? https://t.co/FQi3a4IQvu — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 30, 2020

La ministre des Sports affirme avoir « fait une réponse à l’un des nombreux courriers qu’il m’a envoyés, où je lui ai réexpliqué le fonctionnement de l’Etat, la Fédération, et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres ». Avec la phase 2 du déconfinement qui autorise les cinémas à rouvrir, l’ex-nageuse assène « Si M. Aulas a différents scénarios à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public. »