FOOTBALL Le comex a invalidé la décision prise par la LFP, comme on pouvait s'y attendre

Noël Le Graet, le président de la FFF. — MATTHIEU ALEXANDRE / AFP

Comme attendu, le comité exécutif de la Fédération français de football a rejeté mercredi l'élargissement de la Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine. Il annule ainsi, comme il en a le pouvoir, la décision prise par l’assemblée générale de la Ligue football professionnel (LFP) le 20 mai.

« Les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à 20 clubs pour la saison 2020-2021 », détaille la FFF dans un communiqué.

Le Mans et Orléans, 19e et 20e du classement à l’arrêt de la saison et sauvés par la décision de la Ligue, vont donc bien descendre en National. Ces deux clubs peuvent encore se tourner vers le CNOSF pour contester cette décision.

Le président de la FFF Noël Le Graët avait dit à plusieurs reprises souhaiter des promotions et relégations à tous les niveaux du football français. L’objectif était de ne pas créer de jurisprudence qui servirait aux clubs relégués de Ligue 1 et des championnats amateurs.