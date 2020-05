FOOTBALL Cela pourrait créer une jurisprudence pour les clubs de Ligue 1 et des championnats amateurs également concernés par des relégations

L'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a adopté mercredi le principe d'une Ligue 2 élargie de 20 à 22 équipes la saison prochaine. Cette décision, prise à une courte majorité de l'assemblée générale selon trois sources proches des délibérations, doit permettre à Orléans et Le Mans, les deux derniers de L2 au moment de l'interruption de la saison, d'éviter la relégation tout en accueillant les promus Pau et Dunkerque.

L'opposition de Le Graët

Cette décision doit toutefois encore être validée par le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) pour être complètement actée. Or, son président Noël Le Graët a dit à plusieurs reprises souhaiter des promotions et relégations à tous les niveaux du football français. L'Equipe confirme qu'il pourrait bien s'y opposer pour ne pas créer une jurisprudence qui servirait aux clubs concernés en Ligue 1 et dans les championnats amateurs.

Amiens, relégués de la L1 à la L2, a notamment indiqué vouloir le passage de l'élite à 22 clubs pour la saison prochaine, en déposant également deux recours au Tribunal administratif de Paris.