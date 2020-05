La ville d'Amiens a saisi le tribunal administratif de Paris pour contester la relégation du club en Ligue 2, le 17 mai 2020. — Dave Shopland/BPI/REX/SIPA

La communauté d’agglomération d’Amiens a indiqué dimanche avoir saisi à son tour le tribunal administratif de Paris pour contester la relégation du club d’Amiens en Ligue 2 après l’arrêt du championnat de France en raison de la pandémie du coronavirus. La Métropole a saisi le tribunal administratif vendredi « à l’appui des requêtes déposées par l’Amiens SC », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le club avait en effet déjà saisi lundi le tribunal administratif de Paris pour contester sa relégation. Deux requêtes, une au fond, et une en référé-suspension ont été déposées.

« Nous menons un combat contre l’injustice », Amiens veut rester en L1 via @20minutesSport https://t.co/iFrxaTL1zp — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 12, 2020

« Sans remettre en cause le choix d’arrêter le championnat avant son terme, le club et la collectivité s’unissent pour demander le retrait de cette décision inadaptée, qui suscite un émoi bien réel et croissant au sein du monde sportif et du public », a indiqué la communauté d’agglomération dans un communiqué.

L'Amiens SC, qui vivait sa troisième saison consécutive dans l’élite, était classé 19e et avant-dernier au moment de l’interruption du Championnat en raison de la pandémie de coronavirus, mi-mars.