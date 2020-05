Anthony Jelonch et les Castrais lors de leur dernier match joué à ce jour, le 1er mars sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, en Top 14. — Daniel Vaquero / Sipa

Le championnat de Top 14 2019-2020 a été arrêté à cause du coronavirus, mais pas l’hémorragie financière qui frappe les clubs. Ce lundi, le Castres Olympique a indiqué sur son site Internet avoir trouvé un accord avec les représentants de ses joueurs, pour diminuer la masse salariale. Une première à ce jour.

A l’issue d’un comité social et économique, le CO, dixième du championnat au moment de la suspension de la compétition début mars, a annoncé une baisse salariale d’un montant maximal de 15 % pour les joueurs professionnels (les Espoirs ne sont pas concernés) et de 20 % pour l’encadrement sportif.

Un accord a été acté entre le Castres Olympique et ses joueurs portant sur une baisse de la rémunération des joueurs et de l’encadrement sportif du club pour la saison 2020/2021.https://t.co/6d7uFsaISn — Castres Olympique (@CastresRugby) May 11, 2020

« En conséquence de cet accord, notre masse salariale baissera d’environ 15 % mais nous aurons un effectif compétitif », a assuré le président Pierre-Yves Revol. Le patron du quintuple champion de France, la dernière fois en 2018, a souligné « le grand sens des responsabilités et de solidarité » de « l’ensemble des joueurs. »

« Un signal fort »

« Il était important d’envoyer rapidement un signal fort afin de lancer l’élan de solidarité qui doit se créer autour du club », a commenté le talonneur Marc-Antoine Rallier, l’un des six représentants des joueurs. A ce jour, joueurs et salariés de Top 14 et de Pro D2 sont en chômage partiel, en attendant la reprise de l’entraînement collectif, encore floue, puis des championnats, pas avant septembre.