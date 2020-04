Bouna Sarr, Laurent Paganelli et l'acteur Luka Peros apparaissent dans ce clip caritatif produit par l'OM. — Capture d'écran

« J’ai vu des médecins courageux, des infirmières de guerre/J’ai vu des malades rien lâcher comme les meilleurs des supporters. » Le rappeur marseillais Kemmler a eu les honneurs du premier couplet du morceau « Le cOMbat quotidien », produit par l'Olympique de Marseille en hommage aux soignants qui se battent contre le coronavirus.

Dans un clip mis en ligne ce jeudi, huit rappeurs s’associent pour inciter les supporters de l’OM à respecter les règles du confinement. « Est-ce que tu me reçois c’est moi qui m’bats tous les jours pour toi », chantent-ils dans un refrain entêtant, repris notamment par Steve Mandanda. Le gardien marseillais apparaît dans le clip avec son fils.

L’argent récolté sera versé à la Fondation OM

Tess Laplacette, Bouna Sarr, Morgan Sanson ou Valère Germain sont aussi les figurants de cette vidéo, aux côtés de nombreux salariés de l’OM, de personnels soignants et paramédicaux et de plusieurs célébrités. Les acteurs Alice Belaïdi et Luka Peros, l’influenceur Philousport, le rugbyman Guilhem Guirado et le consultant Laurent Paganelli se sont ainsi filmés en train de danser.

L’argent récolté via la publicité sur YouTube et sur les plateformes de streaming sera reversé à la Fondation OM, qui l’utilisera pour « des actions de soutien aux hôpitaux marseillais et aux plus démunis. »