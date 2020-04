La ministre des Sports Roxana Maracineanu lors d'une conférence de presse, le 20 février 2020 à Paris. — Tristan Reynaud/SIPA

Elle n’en peut plus des égoïsmes des présidents de L1 et elle commence à le faire savoir. Invitée de RTL, Roxana Maracineau a sévèrement taclé le foot français, à la notable exception de Noël Le Graët, en raison de son refus d’accepter le verdict du gouvernement. « Je crois que le signal que le Premier ministre a lancé dans son discours était clair, simple. C’est compliqué d’avoir des voix qui se contredisent. Je crois qu’il faut s’ancrer sur des choses certaines, la nouvelle saison. Ils ont signé un contrat (TV, avec Mediapro, ndlr) qui leur permet de vivre et de survivre. »

Cela ressemble à une fin de non-recevoir, alors que la ministre des Sports semblait avoir elle-même ouvert la porte à une fin de saison accélérée au mois d’août quelques heures après les annonces d’Edouard Philippe. Il faut dire que pas moins d’une dizaine de présidents l’aurait appelé en catastrophe dans la matinée de mardi après avoir appris que la L1 ne serait pas autorisée à reprendre, selon l’Equipe. Une attitude qui a moyennement plu à l’ancienne nageuse.

« On a vu des diffuseurs qui refusaient de payer les traites prévues​, des présidents de club qui ne voyaient que leur propre intérêt, des joueurs qui ne se souciaient pas suffisamment de leur club, regrette Maracineanu. Il faut qu’il y ait de l’empathie. C’est ce que cette crise impose à tout le monde. Or, on n’a pas pris ça par le bon bout dans le football professionnel. » Et ce n’est qu’un début, Roxana.