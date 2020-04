Le tournoi de Madrid sera disputé cette année sur console de jeu. — Kiko Huesca/EFE/SIPA

Comme le Tour des Flandres, couru dimanche par treize coureurs pédalant chez eux sur des rouleaux, le Masters 1000 de Madrid aura bien lieu, mais avec les moyens du bord. Les organisateurs du tournoi madrilène ont annoncé « la création du Mutua Madrid Open Virtua Pro, un tournoi novateur qui reproduira la compétition de tennis de manière virtuelle, et permettra aux meilleurs joueurs du monde de s’affronter depuis chez eux ».

On ne sait pas encore quels joueurs et joueuses y prendront part, mais tout sera fait pour recréer les conditions du réel. Lers matchs auront lieu au stade Manolo Santana, reproduit dans les moindres détails. Des interviews d’après-match et des analyses des temps forts des matchs seront même proposées aux spectateurs. Le tournoi se déroulera du 27 au 30 avril.

We have exciting news! 🚨This year, the #MMOPEN cannot be played on the scheduled dates, but... it can be played online! 😌 The biggest @atptour and @WTA stars will square off from their homes in a unique competition. #PlayAtHome 🎮https://t.co/ZFUjMzaSQs pic.twitter.com/Yj90ldCeQt — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 6, 2020

Surtout, il permettra de distribuer 200.000 euros pour aider les joueurs qui n’ont pas assez de revenus pour affronter cette période d’inactivité due au coronavirus et lutter contre la maladie, ont promis les organisateurs. Le tournoi fera ainsi « un don de 150.000 euros sur les deux tableaux (ATP et WTA), et les vainqueurs décideront ensuite quelle part offrir aux tennismen et tenniswomen avec le plus de problèmes économiques ». En plus de cette somme, « 50.000 euros seront destinés à réduire l’impact social de la pandémie de Covid-19 ».

« Nous avons organisé une compétition entre joueurs professionnels qui ne nécessite pas qu’ils sortent de chez eux, la plus fidèle possible au Mutua Madrid Open traditionnel. Et avec un objectif autre que celui de divertir : nous cherchons à apporter notre pierre à l’édifice, en ces temps difficiles pour tous », a résumé le directeur du tournoi Feliciano Lopez.