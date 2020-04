Ils s'affrontent par-dessus le mur qui séparent leurs terrasses — Fabien Lévi

Depuis le début du confinement, il n’est pas facile, pour certains sportifs, de poursuivre l’entraînement. Le 22 mars, à Castelnau-le-Lez, dans l’Hérault, un passionné de course à pied avait par exemple bouclé un marathon sur son balcon, pour la bonne cause. Le 29 mars, un autre Héraultais avait fait la même performance, dans son jardin.

Fabien Lévi, un professeur de tennis de Montpellier, a, lui, adapté l’une de ses disciplines favorites, le padel, aux mesures de confinement : ce Montpelliérain travaille son revers avec son voisin, par-dessus le mur qui sépare leurs terrasses.

« Je me suis retrouvé au chômage technique »

« Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au chômage technique, car tous les clubs de tennis ont dû fermer mi-mars à cause de la crise sanitaire du Covid-19, confie Fabien Lévi à 20 Minutes. Quant à mon voisin, il a dû télétravailler de chez lui toute la journée. Par solidarité, je lui ai proposé des sessions de sports de raquettes, tennis et padel, tout en respectant les règles de confinement, les barrières sanitaires et les consignes. »

Fabien Lévi a également publié plusieurs vidéos, où il remercie, à travers sa passion, les sports de raquettes, le personnel soignant. A travers les cours de tennis en ligne qu’il propose, le Montpelliérain a mis en place des offres spéciales pour le personnel soignant, et reverse une partie de la recette à une association qui s’engage dans la lutte contre le Covid-19.