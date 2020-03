L'entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff, ici lors du match face à Dijon en décembre 2019 à la Beaujoire. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Il vit le confinement avec philosophie, partageant son temps entre le visionnage de matchs et le jardinage dans sa propriété du Morbihan. Dans un entretien accordé à l’AFP, Christian Gourcuff a évoqué la crise du coronavirus, estimant que c’était « une leçon » qui devait inviter le football à « revoir ses calendriers ».

Et comme Jean-Pierre Rivière, le président de l’OGC Nice, l’entraîneur du FC Nantes propose de décaler la saison prochaine de Ligue 1​ pour la commencer « au mois de février ». « Ce serait le bon moment pour le faire, a-t-il indiqué. On aurait le temps pour terminer cette saison et se préparer ». Même si cela réclamerait « une modification assez profonde des mentalités » à travers toute l’Europe, Christian Gourcuff estime que cela permettrait d’aligner le calendrier européen à celui du continent américain en vue du Mondial 2022.

Le foot est « un sport d’été », plaide le coach nantais

« Je pense que le foot est un sport d’été, plaide le coach. En hiver, on joue dans des conditions épouvantables, y compris pour les spectateurs. C’est une tradition qu’on a conservée pendant longtemps alors que les conditions sont idéales en été, surtout maintenant qu’on joue en nocturne.

Et si l’idée de la longue trêve estivale était au départ d’éviter les stades vides pendant les vacances, l’argument ne tient plus depuis que la plupart des championnats reprennent en plein mois d’août et que les congés ont de plus en plus tendance à s’échelonner sur toute l’année, insiste-t-il.