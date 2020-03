Coronavirus EN DIRECT : Trump annonce vouloir mettre en quarantaine New York avant d’y renoncer quelques heures plus tard…

8 h 23 : Donald Trump tergiverse

Le président américain Donald Trump a annoncé cette nuit qu’il renonçait finalement à placer en quarantaine les Etats de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée et causé l’émoi dans la région. Il a finalement à l’autorité de santé nationale, de diffuser un avis « ferme » dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces Etats, sans pour autant fermer leurs frontières.

Le président américain refermait ainsi une parenthèse qu’il avait lui-même ouverte en milieu de journée, lorsqu’il avait évoqué la possibilité de placer en quarantaine l’Etat de New York, tout en restant évasif sur la portée exacte de cette mesure. Ces annonces avaient suscité une vive émotion dans la région de New York, dont les dirigeants politiques avaient été pris par surprise. Interrogé sur l’éventualité d’une fermeture des frontières de l’Etat décidée par Washington, le gouverneur Cuomo avait prévenu, sur CNN, qu’il s’agirait, selon lui, d’une décision « illégale », s’apparentant à « une déclaration de guerre contre les Etats » de l’Union.