Kevin Durant — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

Saison définitivement galère pour Kevin Durant. La star des Brooklyn Nets, pour qui il n’a toujours pas joué à cause d’une blessure à un tendon d’Achille, a été testé positif au coronavirus et placé en quarantaine, affirme mardi le site The Athletic. Le basketteur a appelé à la prudence.

« Prenez soin de vous et mettez-vous en quarantaine. Nous allons nous en sortir », a dit à The Athletic l’ailier de 31 ans, double champion NBA avec Golden State (2017, 2018) et MVP de la saison en 2014. Peu avant, la franchise de Brooklyn avait annoncé que quatre joueurs de son équipe avaient été testés positifs au Covid-19, sans dévoiler leur identité.

Les autres membres des Nets à l’isolement

« Un des quatre joueurs présente des symptômes de la maladie, les trois autres sont asymptomatiques », ont précisé les Nets dans leur communiqué publié sur Twitter, ajoutant que « chacun d’entre eux a été mis à l’isolement et est suivi par les médecins de l’équipe ».

« Il est demandé à tous les (autres) joueurs et membres des Nets de rester également à l’isolement, de surveiller de près leur état de santé et de s’entretenir fréquemment avec le service médical de la franchise », ont-ils poursuivi. Ces quatre joueurs testés positifs s’ajoutent à trois autres joueurs de la NBA dont le nom est connu : le Français Rudy Gobert, premier à l’avoir été mercredi dernier, ce qui a entraîné la suspension sine die de la saison, son équipier du Utah Jazz Donovan Mitchell et Christian Wood, intérieur des Detroit Pistons.