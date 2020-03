L’ancienne hockeyeuse sur glace Hayley Wickenheiser, membre du Comité international olympique, a fustigé la position « insensible et irresponsable » de son instance, qui refuse de reporter les Jeux olympiques de Tokyo programmés cet été malgré la pandémie de coronavirus.

« Voir le CIO insister avec une telle conviction sur le fait que les choses vont aller de l’avant est insensible et irresponsable étant donné l’état de l’humanité », a écrit sur Twitter celle qui a remporté avec l’équipe féminine du Canada quatre médailles d’or olympiques consécutives entre 2002 et 2016.

Should the @olympics be canceled? No one knows at this point and that IS my point. To say for certain they will go ahead is an injustice to the athletes training and global population at large. We need to acknowledge the unknown. #COVID19 https://t.co/CssKuMaMhj