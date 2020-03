Max-Alain Gradel, le capitaine du TFC. Archives — AFP

Le TFC, battu par Rennes samedi soir (0-2), n'en finit plus de couler.

Des supporters ont chambré l’équipe en fin de match.

Le capitaine toulousain Max-Alain Gradel a réagi très vigoureusement.

Un point pris sur les 17 derniers matchs de Ligue 1. Aucun but marqué depuis 700 minutes. Une huitième défaite d’affilée au Stadium. Le TFC a continué d’affoler les statistiques ce samedi soir à domicile contre Rennes (0-2). La question du maintien n’en est plus une depuis longtemps, alors qu’il reste encore onze journées à disputer.

Forcément, les lézardes dans l’édifice violet sont de plus en plus visibles. Remonté contre certains de ses coéquipiers une semaine plus tôt après la défaite à Lille (3-0), Max-Alain Gradel s’est dit cette fois « dégoûté et frustré » par la réaction des supporters, au micro de Canal+.

« A un moment donné, on a l’impression de jouer à treize contre onze, a pesté l’ailier gauche et capitaine. Même les joueurs adverses en rigolent. »

Une moquerie qui ne passe pas

Gradel a très mal pris la saillie moqueuse des Indians Tolosa, qui ont scandé « et un, et deux, et trois-zéro » après le troisième but rennais (de Del Castillo) finalement refusé dans les arrêts de jeu du match. « C’est difficile à avaler. »

Merci les chèvres que nous sommes te remercie infiniment — Maxi Alain Gradel (@maxigr04del) February 29, 2020

Un peu plus tard, après un petit passage par Twitter, l’international ivoirien est revenu sur le sujet en zone mixte, où il s’est arrêté malgré les précautions liées au coronavirus.

« Il y a de vrais supporters qui soutiennent le club. Là, j’espère que ce n’est qu’une minorité. On sait très bien qu’on fait une mauvaise saison, qu’on n’est pas à la hauteur. Je préfère que ceux qui ne sont pas contents viennent à l’entraînement. En tant que capitaine et leader, comment tu veux motiver les jeunes ? »

Vu la situation du club, cela ressemble en effet à une mission impossible, avec ou sans moqueries des fans.