Des remplacements en cas de commotion seront testés lors du tournoi olympique de football des JO de Tokyo, a annoncé samedi l’International Board (Ifab), garant des lois du jeu, lors de son assemblée annuelle à Belfast. L’Ifab a annoncé dans un communiqué avoir « accepté de mettre en place un protocole qui sera utilisé pour les essais de remplacement pour commotion », un sujet majeur d’inquiétude pour la santé des joueurs.

L’Ifab a toutefois réitéré que « davantage de recherches seront nécessaires avant de proposer une modification des lois du jeu ». « La Fifa s’est montrée particulièrement intéressée pour effectuer un essai lors des tournois de football masculin et féminin lors des Jeux Olympiques de juillet 2020, alors que d’autres compétitions pourront aussi prendre part à ces essais », poursuit le communiqué.

Les remplacements temporaires ou définitifs ont déjà été introduits au rugby mais un nombre croissant d’acteurs en réclament aussi pour le football. « S’il y a le moindre doute, il faut garder le joueur hors du terrain, et le coach doit avoir une autre possibilité et savoir qu’il peut faire un remplacement de plus », a souligné le président de la Fifa Gianni Infantino, qui assistait à l’AG de l’Ifab. « Nous avons été souvent critiqués pour notre lenteur (sur ce sujet), maintenant nous avançons, nous faisons des essais et on verra ».

L’Ifab s’est également dit prêt à revoir les règles du hors-jeu « pour favoriser l’esprit du jeu offensif », après les récriminations quasi-hebdomadaires dans le championnat anglais où plusieurs buts ont été annulés pour des décalages infimes détectés par la VAR.