W.P et J.L

Eric Cantona et Didier Deschamps — Sipa (montage WP)

Didier Deschamps et Eric Cantona avaient rendez-vous ce vendredi au tribunal de grande instance de Paris pour le procès en diffamation du second nommé. Mais comme l’a regretté le procureur, « le match juridique » a été reporté au 12 octobre 2021. Les avocats des deux parties ont demandé le renvoi de l’audience dans le cadre de la grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite.

Procès renvoyé au 17 septembre 2020 pour plaider les nullités, mais en ce qui concerne le fond, l’affaire ne sera pas jugée avant le 12 octobre 2021. DD aura le temps d’être champion d’Europe d’ici là. #Deschamps — J.Laloye (@Zonemixte) February 28, 2020

Autrement, « Eric Cantona était prêt à se défendre, affirme Me Beckerman. Il voulait se défendre, il a été un peu contrarié ». Même son de cloche chez Me Carlo Alberto Brusa. « Didier Deschamps était prêt à être présent, naturellement, mais il a compris la situation. Nos clients nous ont laissé le choix par rapport à cette résolution que nous avons prise dans l’intérêt de la profession. » Eric Cantona convoquera « un ou deux témoins » et Didier Deschamps se réserve le droit d’en faire de même.

Une affaire vieille de quatre ans

Pour rappel, Didier Deschamps accuse Eric Cantona de diffamation dans une histoire maintenant vieille de quatre ans. A l’époque, « King Eric » avait sous-entendu que les absences de Benzema et Ben Arfa dans la liste de DD pour l’Euro 2016​ étaient dues aux origines des joueurs, ce qui avait provoqué une réaction en chaîne, conduisant le sélectionneur à saisir la justice.