Deschamps pousse un coup de gueule contre les calendriers trop chargés pour les internationaux. — FRANCK FIFE / AFP

Ce n’est pas nouveau, Didier Deschamps est très préoccupé par le calendrier de la saison de foot, qu’il juge de plus en plus chargé à son goût. Dans une interview accordée au magazine allemand Kicker, le sélectionneur de l' équipe de France est allé plus loin. « Le calendrier n’est pas seulement surchargé : à ce rythme-là, il va même éclater », a pesté le champion du monde 2018.

« Le calendrier est trop chargé, mais je n’ai guère d’espoir que la situation évolue favorablement, a-t-il poursuivi, comme résigné. Le Championnat du monde des clubs prévu en Chine en 2021 avec 24 équipes prouve qu’il y a désormais trop de matchs. »

Pour l’ancien capitaine tricolore, tout cela est aussi et surtout une affaire de sécurité. « Je ressens un manque de cohésion dans le football en général et nous ne nous occupons pas assez de la santé des joueurs, regrette-t-il. C’est un problème auquel est confrontée chaque grande nation. Même les jeunes joueurs supportent de moins en moins ces cadences infernales, tellement ils doivent enchaîner les matchs à un rythme effréné. »