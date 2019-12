Deschamps encourage Giroud à quitter Chelsea pour retrouver du temps de jeu. — FRANCK FIFE / AFP

Maintenant que Chelsea est à nouveau autorisé à recruter lors du prochain mercato hivernal, la situation d' Olivier Giroud devrait vite évoluer. Jamais utilisé ou presque par Franck Lampard cette saison – son dernier match remonte au 30 novembre dernier contre West Ham –, l’attaquant Français sait qu’un départ pour trouver du temps de jeu est nécessaire s’il ne veut pas rater le train du prochain Euro 2020 avec les Bleus.

Ça tombe bien, la période du mercato approche et l’ancien Montpelliérain devrait selon toutes vraisemblances faire ses valises à cette occasion. Comme annoncé par plusieurs médias étrangers il y a quelques semaines, l’Inter est décidé à lui offrir un challenge plus intéressant.

Giroud est toujours là, mais c’est la dernière fois (si rien ne change) via @20minutesSport https://t.co/RUts1seiCD — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 7, 2019

Deschamps aime ça

S’il n’est pas prévu qu’il soit forcément titulaire non plus chez les Nerazzurri, au moins aura-t-il plus de chance de grappiller des minutes puisque les Milanais jouent avec deux attaquants de pointes (Lukaku et Lautaro Martinez), qu’il faut bien faire souffler de temps en temps.

Interrogé samedi matin à ce sujet par L’Equipe, à l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération française de football, Didier Deschamps a validé à sa manière cette probable exfiltration du numéro 9 tricolore. « Sa situation à Chelsea n’a pas changé depuis deux mois. Ce serait mieux pour Olivier, bien évidemment, d’aller dans un club où il aura plus de temps de jeu, a-t-il expliqué. S’il ne peut pas avoir ce temps de jeu à Chelsea, l’idée est de pouvoir l’avoir ailleurs. Cela sera sa décision. » Toutes les planètes semblent enfin alignées pour Giroud, réponse d’ici une quinzaine de jours.