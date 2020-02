Eric Cantona et Didier Deschamps — Sipa (montage WP)

Didier Deschamps et Eric Cantona sont attendus au tribunal ce vendredi pour régler leurs comptes : le premier accuse le second de diffamation dans une histoire maintenant vieille de quatre ans. A l’époque, « King Eric » avait sous-entendu que les absences de Benzema et Ben Arfa dans la liste de DD pour l’Euro 2016​ étaient due aux origines des joueurs, ce qui avait provoqué une réaction en chaîne, conduisant le sélectionneur à saisir la justice. Cantona avait notamment fait un parallèle douteux entre Deschamps et les Mormons.

Les deux anciens joueurs de l’équipe de France, qui s’étaient croisés sous le maillot bleu dans les années 1990, avaient l’intention d’être présents devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, à 13h30. Sauf si l’audience est reportée en raison de la grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite, une « hypothèse réelle » selon eux. D’après nos informations, les deux avocats ont demandé le renvoi et conseillé à leurs clients de ne pas se rendre à l’audience.