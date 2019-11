Didier Deschamps entouré des sélectionneurs allemand et portugais, qu'il retrouvera au premier tour de l'Euro 2020. — Daniel MIHAILESCU / AFP

Les deux derniers champions du monde et le dernier champion d’Europe… Pour le coup, on peut vraiment appeler ça un « groupe de la mort ». L'équipe de France n’a pas été épargnée, samedi, lors du tirage au sort de l'Euro 2020. Placée dans le groupe F, elle affrontera l’Allemagne à Munich pour son entrée en lice dans la compétition, puis le Portugal. Son dernier adversaire sera connu fin mars, après les barrages.

Des trajets pas trop longs pour les supporters

« C’est le groupe le plus relevé, c’est certain, a réagi Didier Deschamps depuis Bucarest. On est dans la pire des configurations puisque notre barragiste qui pourrait être le meilleur de tous aussi… Chaque match, chaque point, aura son importance. Il faudra être prêt tout de suite avec ce premier match contre l’Allemagne à Munich, qui aura avantage de jouer à domicile. »

Point positif, tout de même, la France a évité le groupe de l’Italie, avec ses deux matchs à Bakou. Elle pourra donc « très probablement » établir son camp de base à Clairefontaine, là où elle se sent évidemment le mieux. Les trajets ne seront pas trop longs pour nos supporters, c’est bien aussi, on en aura besoin », a ajouté DD.

Dates, lieux... Tout ce qu'il vaut savoir sur le programme des Bleus via @20minutesSport https://t.co/586OadiBvn — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 30, 2019

Du côté allemand, on ne fait pas les fiers non plus après ce tirage. Mais la perspective de jouer à la maison contre l’équipe de France est excitante. « Ça va nous aider, c’est certain, a commenté Olivier Bierhoff, le manager. On sait que c’est une équipe très forte, mais on n’a pas à avoir peur. »

Le sélectionneur Joachim Löw a lui mis la pression sur les Bleus, en rappelant que c’étaient eux « les favoris de ce groupe ». C’est de bonne guerre. Il avait connu ça après le titre de champion du monde en 2014, alors il ne va pas se priver pour charger les autres maintenant que son équipe est en reconstruction.