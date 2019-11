Tirage au sort de l'Euro 2020 EN DIRECT: Espagne, Italie, Allemagne ou Angleterre pour les Bleus? Suivez tout ça avec nous dès 17h30

17h42: En gros, le tirage qui nous arrangerait, ce serait Espagne ou Angleterre. Le tableau serait plus ouvert ensuite en cas de première place, et si les Bleus terminent deuxièmes, ils seraient assurés de ne pas croiser ces nations jusqu'en finale. Et puis en plus, les équipes du chapeau 4 dans ces groupes seront vraiment des petites nations (venant des voies C et D).