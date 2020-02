Ousmane Dembélé ne s’en sort plus. A peine de retour après une blessure, l’attaquant du FC Barcelone a gravement rechuté, a-t-on appris ce mardi du club catalan. « Les examens réalisés ce (mardi) matin sur Ousmane Dembélé ont montré que le joueur souffre d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite », a précisé le Barça dans un communiqué, sans donner d’informations sur la durée de l’indisponibilité de l’international français.

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6