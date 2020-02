FUN FACT La rencontre, qui se déroule à partir de minuit et demi ce dimanche, est une véritable institution aux Etats-Unis

Chicken wings, pubs et show... Ce que vous ne saviez pas sur le Super Bowl — 20 Minutes

Il n’y a pas franchement d’équivalent en France. Aux Etats-Unis, le Super Bowl, la finale de la ligue américaine de football américain ( NFL), c’est un peu comme une finale de Coupe du monde où les Bleus joueraient chez nous, sauf que c’est tous les ans. Et c’est cette nuit, à partir de 00 h 30 si vous êtes sur le fuseau horaire français. Et, forcément, avec un événement hors norme comme celui-ci, les chiffres et les anecdotes le sont tout autant.

Nourriture, prix des billets et coulisses du concert de la mi-temps… Il y a de quoi faire. 20 Minutes revient avec vous sur cinq faits que vous ne soupçonnez pas sur l’un des plus grands événements sportifs de l’année outre-Atlantique. Si vous n’y connaissez pas grand-chose en foot américain, pas d’inquiétudes. Le contenu de cette vidéo ne parle ni de touchdown, ni de wide receiver. Et si jamais vous aviez décidé de regarder cette 54e édition du Super Bowl en famille ou entre amis, vous aurez désormais de quoi briller auprès de votre entourage.