Jennifer Lopez assurera le show lors du Super Bowl. — Anthony Behar/Sipa USA/SIPA

Jennifer Lopez donnera le concert de la mi-temps du Super Bowl avec Shakira, dimanche soir au Hard Rock Stadium de Miami.

Tournée, retour de la robe verte, récompenses au cinéma… J-Lo transforme tout ce qu’elle touche en or depuis plusieurs mois.

Qui peut arrêter Jennifer Lopez ? Dimanche soir au Hard Rock Stadium de Miami, la star enflammera la célèbre mi-temps du Super Bowl aux côtés de Shakira, pour un show qui s’annonce déjà démentiel. « Ce sera encore plus spécial car non seulement il s’agira du 100e anniversaire de la NFL, mais aussi parce que je vais me produire avec une copine latino. J’ai hâte de montrer ce que nous les filles pouvons faire sur la plus grande scène du monde », a déclaré la chanteuse et actrice lors de la promo de l’événement, rapporte LCI.

Il faut dire que J-Lo a le vent en poupe. Depuis près d’un an, la star profite d’un bel alignement des planètes et transforme tout ce qu’elle touche en or, que ce soit dans sa vie perso ou professionnelle. Tournée, come-back de la robe verte, récompenses au cinéma… Retour sur l’année au top de Jenny from the block.

De retour sur les routes

Sept ans après sa dernière tournée mondiale, J-Lo est repartie sur les routes avec It’s my party, une série de concerts à travers le monde, lancée en 2019. Vingt ans après ses premiers grands succès, If You Had My Love (1999), Love Don't Cost a Thing (2001), Jenny From The Block (2003), la chanteuse n’a rien perdu de sa superbe.

Une nouvelle décennie et des nouvelles fiançailles

L’année 2019 a été marquée aussi par une demande en mariage pour J-Lo, en couple depuis deux ans avec le joueur de baseball Alex Rodriguez. Quelques mois avant de célébrer son 50e anniversaire, la chanteuse a accepté sa demande en fiançailles puis a exhibé fièrement son gros caillou. Rappelons que le mariage est loin d’être une fin en soi, mais si Jennifer est contente, on est content pour elle.

Le retour de le robe verte

Souvenez-vous, à l’orée des années 2000, J-Lo faisait sensation avec une tenue de folie, une robe Versace verte au décolleté vertigineux. Une « jungle dress » qui lui va encore comme un gant 20 ans plus tard. En septembre dernier lors de la fashion week de Milan, la marque italienne a décidé d’inviter Jennifer Lopez a porté de nouveau la robe iconique qui a marqué ses débuts. Et il faut dire que la star est encore plus canon à 50 ans.

Une pluie de récompenses

J-Lo n’a pas brillé que sur les podiums cette année, mais aussi sur les tapis rouges, notamment grâce à son rôle dans le film Queens (Hustlers) de Lorene Scafaria, qu’elle a également produit. Elle y interprète le personnage de Ramona, la cheffe d’une bande de strip-teaseuses, qui mettent au point un système frauduleux pour arnaquer des hommes riches. Un film bien plus profond qu’il n’y paraît, et qui a reçu un très bon accueil critique. Pour sa prestation, elle a reçu de nombreux prix aux Etats-Unis, et est nominée aux Golden Globes dans la catégorie « meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie dramatique ». 2020 sera-t-elle l’année de la consécration pour J-Lo ? En attendant, on a hâte découvrir ce qu’elle nous réserve pour le Super Bowl…