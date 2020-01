Benjamin Bourigeaud ici à la lutte avec Valère Germain lors du match face à l'OM. — J. F. Monier / AFP

Les Rennais ont été battus par Marseille vendredi soir grâce à un but de Strootman.

Pour la deuxième fois consécutive, ils n’ont pas marqué.

Ils auront l’occasion de se reprendre à l’occasion d’un match en retard à Nîmes mercredi.

On a senti Julien Stéphan frustré, sans doute un peu agacé. Le compétiteur qu’il est aurait aimé gagner ce match, dont les médias ont tant parlé cette semaine. Son équipe, troisième au coup d’envoi aurait pu combler le trou qui la séparait de l’OM. Un but plutôt chanceux de Kevin Strootman en fin de match a anéanti les espoirs des Bretons et quasiment effacé la qualité de leur seconde période. « Oui il y a de la frustration, car sur cette deuxième mi-temps, on avait le sentiment d’avoir fait beaucoup pour les mettre en difficultés », avouait le coach rennais à l’issue de la défaite face à Marseille.

Dominés en première période et sauvés par leur poteau, ses joueurs ont dominé le second acte et auraient sans doute mérité d’ouvrir le score. Mais ni Bourigeaud, ni Raphinha n’ont réussi à battre Steve Mandanda, impérial vendredi. Un mal récurrent déjà observé samedi lors du match de Coupe de France face à Amiens​. « On s’est créé des situations mais on ne concrétise pas. Le gros regret, il vient de là. On peut aussi se dire que pendant 45 minutes, on a mis à mal le deuxième du championnat », ajoutait le coach breton.

Damien Da Silva : "Marseille a voulu faire mal à des joueurs importants de notre équipe..." Le capitaine rennais n'a pas manqué de rappeler l'agressivité parfois excessive de l'OM. @TVR35 @staderennais #DaSilva #SRFCOM pic.twitter.com/0JVrKZL42A — Christophe Penven (@PenvenC) January 10, 2020

Bien muselé sur le front de l’attaque, Mbaye Niang tenait à relativiser cette courte défaite. « Il faut tirer sur personne ce soir. Ce n’est pas mérité au vu de la deuxième mi-temps. Mais je n’ai pas senti le groupe plus touché que ça. Il n’y a pas à dramatiser. C’est une défaite qui ne fait pas plaisir c’est certain ». L’attaquant voulait même positiver. « Il reste tellement de matchs, on ne peut pas être abattus. C’est un peu le contexte, les médias qui ont fait qu’aujourd’hui on a entendu que le Stade Rennais jouait la Ligue des champions. Mais ça va nous faire du bien, on peut redescendre sur terre », estimait le Sénégalais, lucide.

Raphinha, volontaire mais imprécis

Son compère Benjamin Bourigeaud embrayait. « On prend un but sur un détail. Mais on se créé des occasions donc c’est pas inquiétant. On doit s’améliorer sur le dernier geste. L’efficacité va revenir », promet le milieu de terrain. Bien armés sur le plan offensif, les Rennais devront d’abord cadrer leurs frappes, à l’image de Raphinha, volontaire mais trop imprécis face au but. Pour rebondir, les Rennais auront la chance de rejouer vite et dès mercredi à Nîmes pour un match en retard. L’occasion d’évacuer très vite cette frustration.