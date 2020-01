FOOTBALL Le joueur avait pris un carton jaune pour avoir enlevé son maillot après son but marqué en Coupe de France

Le siège de la Fédération française de football à Paris. — Philippe LOPEZ / AFP

La mobilisation aura donc été vaine… Quelques jours après avoir demandé la clémence de la commission de discipline de la FFF, le Rouennais Fred Dembi n’a pas obtenu gain de cause. Et ce malgré la vague de soutien reçu par le joueur depuis une semaine. Suspendu lors du 16e de finale de Coupe de France contre Angers (le 19 janvier) pour avoir enlevé son maillot après son but contre le FC Metz au tour précédent, le joueur avait tenu à rendre hommage à son ami Nathaël Julan, décédé quelques jours plus tôt dans un accident de voiture.

Sous son maillot, l’attaquant de Rouen avait en effet enfilé celui du joueur Guingampais tragiquement disparu le 3 janvier dernier. Dans ce cas-là, la règle est claire : tout joueur qui retire son maillot pour célébrer un but est sanctionné d’un carton jaune. Sauf que ce carton jaune le prive d’un match historique dans sa carrière. Et, surtout, que le geste de Fred Dembi méritait peut-être un peu plus de tact au moment de traiter le cas en commission.

Si la @FFF pouvais m’enlever mon carton jaune pris pour avoir rendu hommage à mon amis ( en plus j’étais pas torse nue) que je puisse jouer le 16eme de final de coupe de france contre Angers je serais très très heureux car la c’est en tribune que je vais regarder le match... — homme capable (@DembiFred) January 7, 2020

Une mobilisation incroyable

L’arbitre de la rencontre, l’ancien footballeur Gaël Angoula, lui-même, avait précisé dans son rapport d’après-match qu’il était « désolé ». « Je suis obligé de te mettre un carton. Et ça me dérange vraiment parce que je sais que tu fais ça pour la mémoire d’un petit de mon quartier », avait-il précisé. Peu après, le joueur avait lui demandé aux instances de faire preuve de compréhension, le contexte dans lequel il a pris ce carton étant pour le moins particulier. La mobilisation a d’ailleurs pris de l’ampleur ces derniers jours. En plus du président du FC Rouen, des élus municipaux de la ville ont aussi écrit à la FFF pour faire effacer ce carton. Une pétition en ligne a également vu le jour.

Rien n’y a fait, la commission de discipline n’a pas voulu créer de jurisprudence et a décidé de maintenir la sanction contre le joueur. Une décision qui se défend mais qui ne devrait pas améliorer son image auprès du grand public. On dit souvent qu’il faut savoir faire la part des choses entre la règle et son application. Pas à la Fédé, visiblement.