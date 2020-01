Le Guingamp Nathaël Julan est décédé dans un accident de la route à l'âge de 23 ans, le 3 janvier 2020. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Au lendemain de l’annonce du décès du jeune Guingampais Nathaël Julan, tué dans un accident de la route vendredi à l’âge de 23 ans, les acteurs du football français sont sous le choc. La LFP et tous les clubs professionnels ou presque ont envoyé leurs condoléances à l’EAG et à la famille via des messages postés sur les réseaux sociaux. Enormément de joueurs ont également réagi, comme Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder et évidemment d’anciens Guingampais, à l’image d’Etienne Didot.

🙏🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 3, 2020

Terrible.. pas de mot. Tellement triste — Etienne Didot (@etiennedidot) January 3, 2020

Une journée de deuil a été décrétée à Guingamp, où tous les lieux en lien avec le club resteront fermés.

En raison du drame qui touche le club, l'EAG observera, ce samedi, une journée de deuil en suspendant toutes ses activités. Le Pro Park, l'Akademi, la Boutique et le siège seront fermés. pic.twitter.com/o6KsolIi6X — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

La Fédération française de football a quant à elle fait savoir qu’une minute d’hommage sous forme d’applaudissements serait observée avant tous les matchs des 32e de finale de la Coupe de France, ce week-end.