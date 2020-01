19h40. La nouvelle année commence fort sur les terrains de Ligue 1 ! Après un petit échauffement en coupe de France le week-end dernier, le Stade Rennais reçoit ce vendredi l’Olympique de Marseille pour un choc entre prétendants au podium. Les Bretons, troisièmes, restent sur cinq victoires consécutives en championnat et sont les hommes en forme du moment. De leur côté, les Marseillais sont les plus réguliers. Ils ont pris 22 points sur 24 possibles lors de leurs huit derniers matchs… Autant vous dire que cette rencontre sent la poudre ! On vous donne rendez-vous dès 20h pour les premières infos du match, en direct d’un Roazhon Park qui affiche complet.