Rideau pour el Pocho, Ezezquiel Lavezzi met un terme à sa carrière sportive

Lavezzi en 2016 avec le PSG — J.E.E/SIPA

Il nous aura fait vibrer, un peu, et marrer, beaucoup. L’international argentin et ancien joueur du PSG, Ezequiel Lavezzi, raccroche les crampons, comme il l’a annoncé vendredi. A 34 ans, el Pocho tire un trait sur « la période la plus magnifique » de sa vie.

En fin de contrat au Heibei Fortune, en Chine, le vice-champion du monde 2014 a fait connaître sa décision dans un message posté sur Internet, accompagné par des photos le présentant sous le maillot de San Lorenzo, Naples ou encore Paris​.

Hasta la vista, Pocho

Ces années sur les terrains d’Argentine, d’Europe et de Chine ont été « marquées par des moments uniques et beaucoup de souvenirs qui resteront dans mon cœur pour toujours », a-t-il écrit. Et de poursuivre :

« Je serai toujours reconnaissant envers ceux qui sont restés à mes côtés tout au long de ce voyage. C’est avec beaucoup de joie que je dis au revoir à la période la plus magnifique que la vie m’a offerte. »

Lavezzi a joué plus de trois ans pour la formation de Qinghuangdao qui avait fait de lui, à son arrivée en février 2016, le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire estimé à 53 millions d’euros sur 23 mois, selon les révélations de Mediapart dans le cadre des « Football Leaks ».