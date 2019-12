Paris est de retour en 8es — Claude Paris/AP/SIPA

Pour paraphraser un des meilleurs memes de 2019 : « ah merde, nous y revoilà ». Le Paris Saint-Germain est de retour en 8es de finale de la Ligue des champions en ayant fait valoir son statut de tête de série du groupe A. Même le Real Madrid, pas aidé par le nul improbable du Bernabeu, n’a rien pu faire face à la force de frappe de Thomas Tuchel. Et voilà le PSG en position de force avant le tirage au sort du 16 décembre. Comme l’année dernière.

Dans la liste des adversaires possibles, on retrouve le finaliste de 2019, Tottenham mais encore Chelsea, Dortmund, Naples et l’Atalanta. Mais existe-t-il encore un bon tirage pour Paris ? Avant de passer en revue les forces en présence, sachez que les spéculations sur la suite de la compétition n’ont jamais été aussi peu présente dans les bouches des journalistes en zone mixte que mercredi soir. Il faut sûrement y voir un effet de la malédiction des 8es…

Tottenham : Piège classique. Equipe pas en forme à l’automne, mais qui sait à quoi les Spurs ressembleront dans deux mois et demi, dopés par les effets positifs des premiers mois de Mourinhisme. Et puis c’est un coup à se faire sortir par Lucas et Aurier. Taux de choke : autour de 60 %.

Chelsea : Pas au mieux en Premier League (4e), l’équipe de Frank Lampard s’est quand même sortie d’un groupe compliqué en laissant notamment l’Ajax sur le bas-côté. Et puis Stamford Bridge, c’est jamais facile. Taux de choke : 50 %.

Naples : Pareil que Tottenham. A ceci près que l’institution napolitaine semble vaciller sous l’impulsion de joueurs désintéressés. Reste à savoir si Gattuso, nommé entraîneur à la place d’Ancelotti, est capable de remettre cette équipe sur pattes. Taux de choke : 50 %

Dortmund : Info mercato qui a son importance. Le deuxième meilleur buteur de C1, Erling Haaland, serait sur le point de rejoindre le Borussia dès cet hiver. Ça plus le fait que les Allemands jouent de mieux en mieux, ça sent bon le tirage sympa en décembre mais affreux en février. Taux de choke : 50+20 % bonus mur jaune qui fait peur aux joueurs = 70 %

Atalanta Bergame : Le seul vrai bon tirage pour Paris. Séduisants, les Italiens ont réussi à sortir de leur groupe derrière Manchester City sans pouvoir rivaliser avec les Citizens, ce qui pose un peu les limites de l’équipe. Le manque d’expérience pèsera à ce stade de la compétition. Et, hors Stamford Bridge 2015, ce n’est que face à ce genre d’équipes que le PSG s’est montré capable de franchir les 8es. Taux de choke = 15 %.